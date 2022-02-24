Пелоси рассказала об «окруженной российскими войсками» Венгрии

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси перепутала страны и рассказала об окруженной российскими войсками Венгрии. Конфуз произошел на еженедельной пресс-конференции. Видео выступления спикера опубликовано YouTube-каналом GOP War Room.

Рассказывая о том, как Россия «окружила» Украину, Пелоси перепутала страны и назвала ее Венгрией.

«Если вы посмотрите на карту и увидите Венгрию, как она окружена. Россия, Белоруссия, Крым, который они захватили и который все еще представляет угрозу для Украины. Вы потом увидите Польшу, Румынию и все эти страны, в которых наблюдается влияние России», — сообщила Пелоси.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC дважды оговорился, назвав Афганистан сначала Украиной, а затем Ираком. Это произошло, когда он в очередной раз рассказывал о правильности своего решения вывести войска из страны после 20-летней военной кампании.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс перепутала Россию и Украину во время диалога с российским коллегой Сергеем Лавровым.