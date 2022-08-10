Пелоси раскрыла цель своего визита на Тайвань

Делегация конгресса США во главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань, чтобы подтвердить существующий в регионе статус-кво. Об этом политик заявила во время общения с журналистами, ее слова передало РИА «Новости».

«Целью нашего визита на Тайвань было подтверждение сильных отношений, построенных на статусе-кво, который мы поддерживаем. <…> Нет никакого отступления от этого, но мы не позволим Китаю изолировать Тайвань», — заявила Пелоси.

Спикер отметила, что Тайвань, по ее мнению, является одной из «самых свободных демократий в мире».

Поездка спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань сыграла на руку властям Китая, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Он добавил, что «эта женщина сеет хаос»: ранее он именовал ее «безумная Пелоси». Визит Пелоси стал предлогом для проведения военных учений и ухудшил отношения Китая с США, отметил Трамп.

Власти Китая прекратили сотрудничество с США в военной и правоохранительной сферах в качестве ответа на несогласованный визит Пелоси на Тайвань. Также остановлены переговоры по сотрудничеству в области изменения климата.