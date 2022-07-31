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    31 июля 2022, 10:09

    Пелоси продолжила вояж по Азии после Гавайев

    Глава конгресса США Пелоси улетела с Гавайских островов и не анонсировала визит на Тайвань

    Анна Усачева

    Самолет с главой конгресса США Нэнси Пелоси на борту вылетел с Гавайских островов. В дальнейшем маршруте Тайвань.

    У Пелоси началось азиатское турне. Она рассказала, что помимо Гавайских остров планирует посетить Сингапур, Малайзию, Республику Корею, Японию. При этом визит на Тайвань в списке не упомянут.

    О вылете самолета Пелоси с Гавайских остров стало известно из данных сервиса отслеживания рейсов Flightradar24. Согласно этой информации, воздушный транспорт со спикером Палаты представителей США на борту направился на восток от аэропорта Гонолулу.

    Пелоси продолжила вояж по Азии после Гавайев | Изображение 1Источник фото: Flightradar24

    Ранее сервис ограничил доступ к отслеживанию местонахождения самолета Пелоси. По данным издания, за полетом главы конгресса США на Гавайи наблюдало порядка 100 тысяч человек.