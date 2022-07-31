Пелоси продолжила вояж по Азии после Гавайев

Самолет с главой конгресса США Нэнси Пелоси на борту вылетел с Гавайских островов. В дальнейшем маршруте Тайвань.

У Пелоси началось азиатское турне. Она рассказала, что помимо Гавайских остров планирует посетить Сингапур, Малайзию, Республику Корею, Японию. При этом визит на Тайвань в списке не упомянут.

О вылете самолета Пелоси с Гавайских остров стало известно из данных сервиса отслеживания рейсов Flightradar24. Согласно этой информации, воздушный транспорт со спикером Палаты представителей США на борту направился на восток от аэропорта Гонолулу.

Источник фото: Flightradar24

Ранее сервис ограничил доступ к отслеживанию местонахождения самолета Пелоси. По данным издания, за полетом главы конгресса США на Гавайи наблюдало порядка 100 тысяч человек.