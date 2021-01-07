Пелоси призвала немедленно отстранить Трампа от власти

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала немедленно отстранить действующего президента Дональда Трампа от власти в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. В противном случае Конгресс может приступить к импичменту.

«Я присоединяюсь к лидеру демократов в Сенате, который призвал вице-президента сместить действующего президента, немедленно применив 25-ю поправку. Если вице-президент и Кабинет министров не предпримут никаких действий, Конгресс может быть готов приступить к импичменту», — сказала Пелоси на пресс-конференции. Ее слова приводит CNN.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер сегодня ранее опубликовал заявление с призывом к отстранению от должности действующего президента Дональда Трампа после того, как его сторонники накануне пошли на штурм Капитолий.

«То, что произошло вчера в Капитолии США, было восстанием против Соединенных Штатов, спровоцированным президентом. Этот президент не должен оставаться у власти ни на один день дольше», — говорится в заявлении Шумера.

По его словам, самый быстрый и эффективный способ для этого — применить в отношении Трампа 25-ю поправку к Конституции США. В противном случае, по мнению Шумера, Конгресс должен собраться для импичмента действующему лидеру.

В соответствии с 25-й поправкой к Конституции США, если вице-президент Майк Пенс и большая часть администрации Трампа заявят о недееспособности действующего главы государства, то Пенс автоматически станет врио президента.

Избранный президент США Джо Байден назвал события в Капитолии хаосом, который наступил в результате нападок действующего главы государства Дональда Трампа на демократию. Мэр Вашингтона Муриэл Баузер ранее сегодня также назвала штурм Капитолия «актом внутреннего терроризма». По ее словам, «действующий президент должен быть привлечен к ответственности» за произошедшее.

Накануне сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Они захватили здание Конгресса и сорвали заседание по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков.