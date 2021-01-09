Пелоси предложила забрать у Трампа доступ к ядерному оружию

Военные должны ограничить доступ действующего президента США к секретным кодам запуска ядерных ракет. С таким заявлением выступила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси на заседании палаты Конгресса. Она уточнила, что уже переговорила с начальником Объединенного комитета штабов Марком Милли и попросила его принять меры.

Пелоси сделала это на следующий день после того, как призвала Конгресс объявить действующему президенту США импичмент, так как именно он стал причиной штурма Капитолия своими сторонниками.

«Я разговаривала с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, чтобы обсудить возможные меры предосторожности, чтобы не дать нестабильному президенту начать военные действия или получить доступ к кодам запуска и отдать приказ о нанесении ядерного удара», — привел цитату Пелоси телеканал NBC.

Спикер палаты представителей уточнила, что в правительстве уже тоже раздумывают о досрочной отставке Трампа по 25-й поправке к Конституции. Тогда место президента займет его заместитель. В противном случае, процедуру импичмента инициируется Конгресс.

Избранный президент США Джо Байден заявил, что вопрос о досрочной отставке Трампа зависит от решения Конгресса. При этом он подчеркнул, что действующий американский лидер просто не способен выполнять свои обязанности.

По данным СМИ, новые статьи для будущего импичмента Трампу демократы могут представить уже в ближайший понедельник.