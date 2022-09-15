Пелоси посетит Армению в грядущие выходные | 360°

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Пелоси посетит Армению в грядущие выходные

Politico: спикер палаты представителей конгресса США Пелоси посетит Армению

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Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси намерена на текущей неделе посетить Армению, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Американская чиновница должна встретится с премьером страны Николом Пашиняном.

«Спикер Нэнси Пелоси отправится в Армению в эти выходные <…> Ожидается, что она встретится с премьером Николом Пашиняном в Ереване <…>, а также с другими правительственными чиновниками», — сказано в в сообщении издания.

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Вместе с Пелоси Армению также посетит конгрессмен Джеки Спейер, уточнили «Известия». Поездка состоится после посещения саммита спикеров G7.

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Джеки Спейер — одна из немногих американских законодателей армянского происхождения в конгрессе, добавил RT.

В ночь на 13 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились обстрелы. Армянское Минобороны сообщило, что азербайджанская сторона открыла огонь по городам Сотк, Джермук и Горис. Оборонное ведомство Азербайджана обвинило в эскалации Армению. Там заявили о масштабной диверсии на Кельбаджарском, Лачинском и Дашкесанском направлениях.

США

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