Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси пока не приняла окончательное решение о визите на Тайвань. Об этом журналистам сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Его слова процитировал ТАСС.

На регулярном брифинге представитель СНБ прокомментировал информацию о поездке Пелоси на Тайвань.

«Мы рассуждаем гипотетически о поездке, решение о которой, насколько нам известно, не было принято», — заявил Кирби.

Координатор СНБ считает, что Китай излишне воинственно отреагировал на решение Пелоси, которая занимает третий по значимости пост в иерархии США.

О планах Пелоси посетить Тайвань стало известно во время ее поездки в Японию, Сингапур, Индонезию и Малайзию. Китай выступил против визита американского спикера на остров.

Власти КНР потребовали от США выполнения обещания не поддерживать независимость Тайваня. Армия Китая не будет сидеть «сложа руки», если Пелоси приедет на Тайвань без согласия китайских властей.