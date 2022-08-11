Пелоси поблагодарила военных США за поддержку во время визита на Тайвань

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на брифинге с журналистами похвалила американских военных, оказавших поддержку ее делегации во время визита в Тайвань на фоне напряженных отношений с Китаем. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы очень гордимся нашими военными, которые минимизировали влияние Китая на нашу поездку и заботились о нас», — отметила политик.

Журналисты поинтересовались, как Пелоси относится к введенным Китаем персональным санкциям. На что спикер ответила, что ее это «не волнует». В поездке по Азии Пелоси сопровождал сын.

Августовский визит спикера на Тайвань стал первым с 1997 года. Руководство Китая было против вмешательства США в конфликт с Тайванем. Глава КНР Си Цзиньпин предупреждал «играющих с огнем» американцев.

Пекин считает остров своей территорией, поэтому выступает против контактов Тайбэя с высокопоставленными чиновниками других стран. Визит Пелоси Китай расценивает как нарушение территориальной целостности и «красную линию».