Пелоси оправдалась за визит в Армению в разгар конфликта с Азербайджаном | 360°

Мир 20 сентября 2022, 01:27 Поделиться Telegram

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Viber Пелоси оправдалась за визит в Армению в разгар конфликта с Азербайджаном Спикер конгресса США Пелоси: визит в Армению планировался до обострения конфликта РИА «Новости»

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Визит делегации США в Армению планировался до эскалации конфликта на границе с Азербайджаном, заявила спикер Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси по итогам поездки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу спикера.

«Во время наших встреч в Ереване мы выразили решительную поддержку демократии и безопасности Армении, особенно после наступательной операции Азербайджана <…>. Наш визит был запланирован до начала боевых действий 12 сентября», — говорится в письменном заявлении Пелоси.

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В ходе визита американская делегация встретилась с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, председателем Национального собрания Аленом Симоняном, министром обороны Суреном Папикяном и другими должностным лицами.

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Пелоси заявила, что эти встречи «обеспечили обмен идеями» в области продвижения стабильности и мира в регионе. Спикер с коллегами провели круглый стол с представителями гражданского общества и встретились с оппозицией из Национального собрания.

«Наша делегация возвращается в Вашингтон гордой и готовой продвигать давнюю приверженность конгресса демократической Армении, а также безопасному и мирному Кавказу», — заявила Пелоси.

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