Пелоси обвинила Россию в скандале между Трампом и Зеленским

«Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому руку», — сказала она.

Каким именно образом Россия причастна к этой ситуации, Пелоси не уточнила. Она подчеркнула, что очень плохо, когда какая-либо страна вмешивается в ход выборов президента США, и отметила, что в этой ситуации об этом попросил сам Дональд Трамп.

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Американский лидер заявил, что считает свой разговор с Владимиром Зеленским максимально хорошим и честным.

«У меня был простой и очень хороший разговор с новым президентом Украины, вряд ли он мог бы быть еще лучше и честнее. А лживые СМИ и демократы, работая в команде, обманным путем выставили его в дурном свете. Он не был плохим, он был законным и очень хорошим», — написал он в своем Twitter.

Трамп отметил, что скандал, который разгорелся вокруг разговора двух лидеров, является «охотой на ведьм», которая продолжается до сих пор.

В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму переговоров лидера Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, которые состоялись еще 25 июля.