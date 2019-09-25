  • Пелоси назвала стенограмму подтверждением вины Трампа

    25 сентября 2019, 19:38

    Анастасия Кукова

    Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что опубликованная стенограмма разговора резидента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтверждает выдвинутые обвинения.
    Пелоси назвала стенограмму подтверждением вины Трампа

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    Это сообщение опубликовано на ее официальной странице в Twitter.

    «Публикация стенограммы звонка Трампа с Зеленским подтверждает, что поведение Трампа подрывает целостность выборов в США и национальную безопасность», — подчеркнула спикер.

    Накануне она сообщила о начале расследования, необходимого для инициации импичмента президенту США. Демократы утверждают, что в ходе телефонного разговора Трамп пытался надавить на Зеленского. Он предложил ему помощь от США в обмен на коррупционное расследование в отношении сына его главного политического соперника на предстоящих выборах Джо Байдена.