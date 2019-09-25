Пелоси назвала стенограмму подтверждением вины Трампа

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что опубликованная стенограмма разговора резидента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским подтверждает выдвинутые обвинения.

Захарова: демократы выставили США на посмешище Подробнее

Это сообщение опубликовано на ее официальной странице в Twitter.

«Публикация стенограммы звонка Трампа с Зеленским подтверждает, что поведение Трампа подрывает целостность выборов в США и национальную безопасность», — подчеркнула спикер.

Накануне она сообщила о начале расследования, необходимого для инициации импичмента президенту США. Демократы утверждают, что в ходе телефонного разговора Трамп пытался надавить на Зеленского. Он предложил ему помощь от США в обмен на коррупционное расследование в отношении сына его главного политического соперника на предстоящих выборах Джо Байдена.