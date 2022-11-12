Мир 12 ноября 2022, 10:56 Пелоси нанесла ущерб репутации США высказываниями о климатическом кризисе GT: международная репутация США серьезно пострадала из-за слов Пелоси White House

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Международная репутация США оказалась под угрозой из-за высказываний спикера палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на глобальном климатическом саммите ООН. Политик вынесла вопросы внутрипартийной борьбы страны на международную арену. Об этом сообщила китайская газета Global Times.

Спикер воспользовалась трибуной COP-27 для критики республиканцев и заявила о разногласиях по климатическому кризису.

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«Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в политических целях перенесла на COP-27 внутреннюю партийную борьбу США. Это нанесло еще больший ущерб международной репутации США», — отметили авторы статьи.

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По мнению профессора Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун, которого цитирует издание, Пелоси не волнует, что ее высказывания навредили стране.

«Похоже, она готова на все, чтобы укрепить политическую власть демократов», — резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что демократы и республиканцы уравняли шансы для контроля над сенатом.