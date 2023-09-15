15 сентября 2023, 01:54
Пели, курили и мешали другим. Американскую конгрессвумен выгнали из театра
ABC: конгрессвумен Боберт вывели из театра за неподобающее поведение
Конгрессвумен США Лорен Боберт вывели из зрительного зала в Денвере во время просмотра мюзикла «Битлджус». Причиной стало ее неподобающее поведение, сообщил ABC.News. Ситуация попала на камеры видеонаблюдения.
По информации театра, Боберт с ее спутником вывели из зала после жалоб других зрителей. Пару обвинили в том, что они курили электронные сигареты, пели, пользовались мобильными телефонами и мешали окружающим.
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Руководитель предвыборной кампании Боберт Дрю Секстон подтвердил, что конгрессвумен вывели из театра, однако отверг обвинения в том, что она курила электронную сигарету во время мюзикла.
«Боберт признает себя виновной в том, что подпевала, смеялась и получала удовольствие», — заявил помощник политика.
В июне Лорен Боберт заявила, что американские СМИ прикрываются новостями из России в попытке отвлечь людей от взяток президента США Джо Байдена.
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