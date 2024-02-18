Мир 18 февраля 2024, 03:09 «Пелена спадает». Сальдо рассказал, как меняются украинские боевики в плену Сальдо: с солдатами ВСУ в российском плену происходят сильные перемены РИА «Новости»

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С украинскими военнослужащими, попавшими в плен, происходят разительные перемены, у них как будто пелена спадает с глаз. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«С попавшими в плен бывшими солдатами ВСУ часто происходят сильные перемены. У них как будто пелена спадает с глаз: они видят, что россияне совсем не такие, как врет киевская пропаганда», — рассказал Сальдо.

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Губернатор добавил, что пленные украинцы видят, что русские заботятся о раненых противниках, содержат их в человеческих условиях. Сальдо добавил, что были случаи поступления бывших военнопленных на службу в российскую армию и добровольческие формирования.

Украинский военный, сбежавший в Россию, обратился к своим бывшим сослуживцам с призывом «валить» из ВСУ. Происходящее на Украине солдат назвал уничтожением населения своими же властями.