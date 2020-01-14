Пелена смога затянула Бишкек

По данным издания, зимой в Бишкеке многие жители частных домов отапливают помещение не кизяком и углем, а синтетическими материалами, ветошью,

а также изделиями из пластмассы и бытовым мусором. В результате дым и неприятный запах распространяются по городским окрестностям.

Санитарный врач Бурул Джусурова пояснила, что не стоит пользоваться ткаными масками, чтобы защититься от смога. По ее словам, они не фильтруют загрязненный атмосферный воздух.

«Респираторы применяются только на производстве: там, где работают с химическими веществами, токсическими веществами, или там, где краски или высокая запыленность в помещении — только тогда», — напомнила Джусурова.

По ее мнению, стоит остановить свой выбор на четырехслойных медицинских масках, в которых легко дышать. Они защищают от вредных частиц и вирусов, и не создают конденсат между маской и лицом.