Мир 04 декабря 2022, 11:21 Пеле рассказал, что следит за матчами сборной Бразилии на ЧМ в Катаре Футболист Пеле сказал, что проходит курс лечения и следит за сборной Бразилии на ЧМ РИА «Новости»

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Трехкратный чемпион мира по футболу из Бразилии Пеле заявил, что продолжает курс лечения. Он сообщил о своем состоянии в соцсетях. Его процитировал ТАСС.

«Друзья мои, хочу успокоить всех и настроить на позитивный лад», — написал Пеле.

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Также футболист сообщил, что он полон сил и надежд. Спортсмен выразил благодарность команде медработников за заботу о нем.

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Футболист рассказал, что чувствует поддержку от поклонников со всего света. Он поблагодарил за пожелания выздоровления. По его словам, из этих посланий он «черпает энергию».

Также Пеле отметил, что следит за выступлениями Бразилии на чемпионате мира.

О госпитализации футболиста стало известно в конце ноября. Его увезли в больницу из-за отеков по всему телу и сердечной недостаточности. Медики подтвердили, что в анамнезе футболиста есть диагноз «анасарка». Также врачи установили, что текущее лечение Пеле от рака не дало положительного результата.