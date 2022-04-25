Посол Китая заявил о сближении Пекина и Москвы

Отношения России и Китая, несмотря на ситуацию в мире, будут лишь укрепляться. Таким мнением поделился посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Как бы ни менялась международная обстановка, Китай и Россия всегда будут упорно углублять стратегическое взаимодействие», — заявил китайский дипломат.

По его словам, обе страны надеются на мировую стабильность. Также руководство России и Китая планирует выстраивать отношения с коллегами на основе справедливости.