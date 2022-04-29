Власти китайской столицы приняли решение закрыть все школы из-за неблагоприятной эпидобстановки. В городе растет заболеваемость ковидом.

По данным телеканала Sky News, с пятницы все городские школы перестанут работать. Власти Пекина при этом не уточнили, когда учебные заведения вновь откроются. Также пока не понятно, будет ли у школьников возможность дистанционно учиться и вернутся ли те, кто готовится к экзаменам, в классы.

За последнюю неделю в Пекине выявили 150 случаев заражения коронавирусом, в четверг — 50 из них. В частности, более 30 человек заболели в школах и детсадах. На удаленное обучение в районе Чаоян в Пекине в четверг перевели учащихся средней и старшей школ. Об этом сообщил «Интерфакс».

С начала марта и по 18 апреля включительно в Китае выявили более 497 тысяч заболевших COVID-19, заявил замглавы управления по контролю над заболеваниями Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР У Лянъю. Об этом написал RT.