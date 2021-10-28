Пекин выступил против сотрудничества Тайваня и США

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что Пекин не желает видеть США и Тайвань союзниками. Более того, он призвал американцев прекратить вмешательство во внутренние дела Китая. Об этом написала «Политика сегодня».

«Мы выступаем решительно против любых форм официальных и военных контактов между США и Тайванем. Мы выступаем против вмешательства США во внутренние дела Китая», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Ранее руководитель администрации Тайваня Цай Инвэнь рассказала о работе на острове американских инструкторов. Она заявила, что угроза со стороны Пекина растет с каждым днем. Руководители Тайваня уверены, что Белый дом окажет поддержку в случае нападения китайской армии на остров.