Пекин ввел санкции против американских дипломатов. Это ответная мера

Китай зеркально ответил США на санкции и ввел ограничения против американских дипломатов, которые работают в стране. Об этом сообщили в республиканском МИД.

Позицию Пекина на регулярном брифинге озвучила официальный представитель министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин, которую процитировал ТАСС.

«Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — подчеркнула Хуа Чуньин.

Она напомнила, что введенные Госдепартаментом США ограничения в отношении дипломатов из Китая начали действовать в октябре 2019 года.

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Уведомление о зеркальных мерах посольство США получило, по словам официального представителя МИД КНР, 4 декабря. С этого же дня ответные санкции вступили в силу.

Ранее в Пекине отметили, что растущее влияние страны не означает ее угрозу для Североатлантического альянса и других государств. НАТО впервые признало растущее влияние Китая на политической арене мира по итогам встречи лидеров альянса. Она была приурочена к 70-летию организации.