Пекин прокомментировал отношения с США: обстановка нежелательная
Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР, заявил, что обстановка, которая в настоящее время сложилась в отношениях Китая с США, является нежелательной для Пекина и вина за это полностью лежит на американской стороне. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт».
Представитель МИД КНР обратился с призывом к Вашингтону. Он попросил американскую сторону исправить ошибочные, по мнению Пекина, действия и создать условия, при которых отношения двух стран вернулись бы в нормальное русло.
Ранее США обратились к КНР с требованием закрыть генконсульство в городе Хьюстон. МИД Китая назвал данное решение политической провокацией и заявил, что на это будут приняты ответные действия. 27 июля стало известно о прекращении работы американского консульства в Чэнду.