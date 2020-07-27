Пекин прокомментировал отношения с США: обстановка нежелательная

Представитель МИД КНР обратился с призывом к Вашингтону. Он попросил американскую сторону исправить ошибочные, по мнению Пекина, действия и создать условия, при которых отношения двух стран вернулись бы в нормальное русло.

Ранее США обратились к КНР с требованием закрыть генконсульство в городе Хьюстон. МИД Китая назвал данное решение политической провокацией и заявил, что на это будут приняты ответные действия. 27 июля стало известно о прекращении работы американского консульства в Чэнду.