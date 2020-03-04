Пекин потребовал не называть коронавирус «китайским»

Журналисты разных изданий не смогли запомнить название нового коронавируса SARS-CoV-2 и поэтому называют его «китайским». Пекин не согласился с таким использованием названия страны.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь назвал журналистов, которые используют выражение «китайский вирус» безответственными.

«Мы решительно выступаем против этого», — заявил представитель китайского МИД. Его речь опубликована на официальном сайте ведомства.

Он напомнил, что источник появления коронавируса все еще не найден, а Всемирная организация здравоохранения уже неоднократно говорила о том, что это явление стало глобальным. Официальное название возбуждаемого заболевания COVID-19, и оно точно не связано с каким-либо регионом или страной.

Представитель МИД напомнил, что в комитете по здравоохранения неоднократно подчеркивалось, что появление первых заболевших в Китае вовсе не означает того, что вирус зародился именно здесь.

Он призвал противостоять недостоверной информации вокруг коронавируса, которой в последнее время стало очень много.

«Новые случаи заболевания это общая проблема всего мира и страны должны работать сообща, чтобы справиться с ней. Нам нужны наука для преодоления невежества и сотрудничество для противодействия предрассудкам», — заявил он.

Фейковые сообщения о коронавирусе начали распространяться через социальные сети и мессенджеры в России. В голосовых сообщениях злоумышленники сообщали о том, что количество зараженных превысило уже 20 тысяч человек.

Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook, через которые распространяется недостоверная информация о коронавирусе.

Впервые о коронавирусе заговорили в конце декабря после вспышки респираторного заболевания в китайской провинции Ухань. На сегодняшний день носителями возбудителя стали 95 тысяч человек, скончались более трех тысяч. Смогли вылечиться 51 тысяча заболевших. Каждый день все большее количество стран сообщает о первом заболевшем. Сегодня о первом случае заражения сообщила Польша.