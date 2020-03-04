    04 марта 2020, 22:30

    Пекин потребовал не называть коронавирус «китайским»

    Анатолий Минкин

    Журналисты разных изданий не смогли запомнить название нового коронавируса SARS-CoV-2 и поэтому называют его «китайским». Пекин не согласился с таким использованием названия страны.
    Пекин потребовал не называть коронавирус «китайским»

    Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь назвал журналистов, которые используют выражение «китайский вирус» безответственными.

    «Мы решительно выступаем против этого», — заявил представитель китайского МИД. Его речь опубликована на официальном сайте ведомства.

    Он напомнил, что источник появления коронавируса все еще не найден, а Всемирная организация здравоохранения уже неоднократно говорила о том, что это явление стало глобальным. Официальное название возбуждаемого заболевания COVID-19, и оно точно не связано с каким-либо регионом или страной.

    Представитель МИД напомнил, что в комитете по здравоохранения неоднократно подчеркивалось, что появление первых заболевших в Китае вовсе не означает того, что вирус зародился именно здесь.

    Он призвал противостоять недостоверной информации вокруг коронавируса, которой в последнее время стало очень много.

    «Новые случаи заболевания это общая проблема всего мира и страны должны работать сообща, чтобы справиться с ней. Нам нужны наука для преодоления невежества и сотрудничество для противодействия предрассудкам», — заявил он.

    Фейковые сообщения о коронавирусе начали распространяться через социальные сети и мессенджеры в России. В голосовых сообщениях злоумышленники сообщали о том, что количество зараженных превысило уже 20 тысяч человек.

    Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием заблокировать страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook, через которые распространяется недостоверная информация о коронавирусе.

    Впервые о коронавирусе заговорили в конце декабря после вспышки респираторного заболевания в китайской провинции Ухань. На сегодняшний день носителями возбудителя стали 95 тысяч человек, скончались более трех тысяч. Смогли вылечиться 51 тысяча заболевших. Каждый день все большее количество стран сообщает о первом заболевшем. Сегодня о первом случае заражения сообщила Польша.