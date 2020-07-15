Китай пообещал ответить на санкции США против Гонконга

США отменили для Гонконга экономические преференции. Китай счел поступок Вашингтона «злонамеренным» и собирается ввести ответные санкции против ряда американских граждан и организаций.

Ограничения Пекин намерен наложить на причастных к принятию закона «Об автономии Гонконга». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.

«США злонамеренно опровергают законодательство о национальной безопасности Гонконга, угрожают наложить санкции на Китай, серьезно нарушают международное право и основные нормы международных отношений», — подчеркнули в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Пекин назвал позицию американкой стороны «грубым вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая». Правительство страны осудило поступок США и выступило против политики Белого дома.

В китайском МИД заметили, что попытки препятствовать действию закона о национальной безопасности Гонконга не увенчаются успехом. Для защиты своих интересов Китай примет необходимые меры и введет санкции «против соответствующего персонала и организаций США».

В ведомстве призвали Вашингтон «исправить свои ошибки» и отказаться от реализации упомянутого закона, а также прекратить вмешательство во внутренние дела КНР.

«Если Соединенные Штаты сделают то, что они хотят, Китай обязательно ответит», — подчеркнули дипломаты.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, согласно которому экономические преференции для Гонконга перестали существовать. Американский лидер подчеркнул, что впредь его страна будет относиться к Гонконгу так же, как и к материковому Китаю.