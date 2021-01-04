Пекин ответил на обвинения США в утечке коронавируса из лаборатории

Заместитель советника президента США Мэттью Поттингер заявил, что пандемия коронавируса началась из-за утечки в китайской лаборатории. Эти слова представитель МИД КНР Хуа Чуньин назвала низкокачественной ложью.

«Поттингер является высокопоставленным официальным лицом и вопреки ожиданиям все еще повторяет эти низкокачественную ложь и слухи. Я очень надеюсь на то, что американская сторона прояснит, является ли это личным мнением Поттингера, или это официальная позиция администрации США», — сказала Чуньин. Цитату привело РИА «Новости».

По словам представителя министерства, так называемую теорию об утечке вируса уже опровергли многие эксперты. На эту тему высказывались также и американские специалисты. Чуньин призвала США предоставить доказательства, если власти делают подобные заявления.

Ранее издание Daily Mail писало, что Поттингер назвал наиболее вероятной причиной начала пандемии утечку коронавируса из китайской лаборатории. При этом никаких подтверждений со стороны советника по вопросам национальной безопасности не было. Поттингер сослался на некие данные разведки, пишет «Газета.ru».