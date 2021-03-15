Пекин оказался в эпицентре песчаной бури. Видео

Песчаная буря накрыла столицу Китая. Загрязнение в некоторых районах многомиллионного города превысило норму в 160 раз.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Пекинский центр мониторинга охраны окружающей среды, концентрация частиц PM 10 в центре мегаполиса превысила восемь тысяч микрограммов на кубический метр. Это в 160 раз выше максимально допустимой нормы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

PM 10 — это твердые мелкие частицы маленького диаметра. В 09:00 (04:00 по московскому времени) концентрация PM 10 в центральных районах Пекина достигла 8108 микрограммов на кубометр, на северо-западе города — 6 877, на юго-западе — 7 530, на северо-востоке — 3 461, на юго-востоке — 5 953.

Видимость в Пекине сейчас не превышает тысячи метров, на дорогах образовались пробки. Власти объявили желтый уровень погодной опасности, отменили мероприятия на улице и попросили местных жителей не выходить из дома без особой необходимости. По данным метеорологов, песчаная буря продлится до утра 16 марта и затронет другие районы Китая.