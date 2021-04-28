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    28 апреля 2021, 04:32

    Пекин назвали мировой столицей миллиардеров. Это произошло впервые

    Дарья Бунякова

    Количество миллиардеров в Пекине увеличилось до 100 человек по итогам 2020 года. Такой показатель сделал китайский город мировой столицей богатейших людей.

    Пекин назвали мировой столицей миллиардеров. Это произошло впервые

    Рейтинг городов составил журнал Forbes. За год в Пекине появилось 33 миллиардера, что увеличило список богатейших людей города до 100 человек. В то же время в Нью-Йорке число миллиардеров за год выросло всего на семь человек. При этом население Пекина составляет 21 миллион человек, против 8,4 миллиона в Нью-Йорке.

    Самым богатым жителем Пекина стал основатель компании ByteDance Чжен Иминь. Компания является владельцем TikTok. Состояние бизнесмена оценили в 35,6 миллиарда долларов. В Нью-Йорке богатейшим человеком оказался бывший мэр города Майкл Блумберг. Состояние бизнесмена достигает 59 миллиарда долларов.

    Лидером по числу миллиардеров продолжают оставаться США. В стране насчитывается 724 самых богатых человека. Вторую строчку занимает Китай, где проживает 698 миллиардеров. Замыкает первую тройку Индия — 140 богатейших людей. Также в топ-5 находятся Германия и Россия. В этих странах насчитывается 136 и 117 миллиардеров соответственно.