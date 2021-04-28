Пекин назвали мировой столицей миллиардеров. Это произошло впервые

Количество миллиардеров в Пекине увеличилось до 100 человек по итогам 2020 года. Такой показатель сделал китайский город мировой столицей богатейших людей.

Рейтинг городов составил журнал Forbes. За год в Пекине появилось 33 миллиардера, что увеличило список богатейших людей города до 100 человек. В то же время в Нью-Йорке число миллиардеров за год выросло всего на семь человек. При этом население Пекина составляет 21 миллион человек, против 8,4 миллиона в Нью-Йорке.

Самым богатым жителем Пекина стал основатель компании ByteDance Чжен Иминь. Компания является владельцем TikTok. Состояние бизнесмена оценили в 35,6 миллиарда долларов. В Нью-Йорке богатейшим человеком оказался бывший мэр города Майкл Блумберг. Состояние бизнесмена достигает 59 миллиарда долларов.

Лидером по числу миллиардеров продолжают оставаться США. В стране насчитывается 724 самых богатых человека. Вторую строчку занимает Китай, где проживает 698 миллиардеров. Замыкает первую тройку Индия — 140 богатейших людей. Также в топ-5 находятся Германия и Россия. В этих странах насчитывается 136 и 117 миллиардеров соответственно.