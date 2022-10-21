Пекари Франции массово позакрывали свои булочные из-за энергокризиса | 360°

Мир 21 октября 2022, 19:07 Пекари Франции массово позакрывали свои булочные из-за энергокризиса РИА «Новости»

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Пекари во Франции массово протестуют против повышения цен на энергию и закрывают свои заведения. Об этом сообщило интернет-издание Mash в своем Telegram-канале.

«Нет газа — нет хлеба» — пишут они на витринах своих булочных. В Париже и пригородах уже закрылось множество подобных маленьких предприятий. Невозможно выпекать мучные изделия, когда так дорого стоят отопление и газ в конфорке.

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На прошлой неделе тысячи французов вышли на улицы Парижа на митинг против роста цен. В результате столкновения с полиций пострадали два человека. А накануне тысячи пенсионеры Испании вышли на улицы Мадрида, чтобы выразить свое недовольство снижением уровня жизни. Они требовали пересчета заработных плат на фоне подорожания жизни. А до этого сотни митингующих в центре Вены потребовали отмены санкций против России. У протестующих в руках были плакаты: «За нейтралитет, выход из ЕС, дружбу с Россией», «Нет поддержке разжигателям войны — ЕС, НАТО, США».

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