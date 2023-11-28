Мир 28 ноября 2023, 09:41 «Пейзаж все более мрачный». Названа причина, по которой Украину не примут в ЕС Журналистка Шабо: Украина не дождется членства в Евросоюзе Monika Skolimowska/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Вступлению Украины в Евросоюз помешает приход крайне правых политиков к власти в Словакии и Нидерландах. Об этом заявила французская журналистка Арлетт Шабо в эфире канала LCI.

«В декабре начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, но пейзаж становится более мрачным. <…> Если крайне правым удастся сформировать правительство, это будет означать несогласие на вхождение Украины в ЕС», — спрогнозировала она.

Реклама

Шабо назвала позицию Венгрии по этому вопросу сдержанной и напомнила, что Словакия выступает против. В Нидерландах же недавно состоялись парламентские выборы и состав правительства еще не сформировали.

Победу в Нидерландах одержала Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом. Американские СМИ ранее называли его возможную победу «худшим кошмаром ЕС», отмечая, что он «не станет дружить с Брюсселем», а немецкий журналист Юлиан Репке прогнозировал, что Вилдерс может стать новым союзником президента России Владимира Путина.