28 ноября 2023, 09:41
«Пейзаж все более мрачный». Названа причина, по которой Украину не примут в ЕС
Журналистка Шабо: Украина не дождется членства в Евросоюзе
Вступлению Украины в Евросоюз помешает приход крайне правых политиков к власти в Словакии и Нидерландах. Об этом заявила французская журналистка Арлетт Шабо в эфире канала LCI.
«В декабре начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, но пейзаж становится более мрачным. <…> Если крайне правым удастся сформировать правительство, это будет означать несогласие на вхождение Украины в ЕС», — спрогнозировала она.
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Шабо назвала позицию Венгрии по этому вопросу сдержанной и напомнила, что Словакия выступает против. В Нидерландах же недавно состоялись парламентские выборы и состав правительства еще не сформировали.
Победу в Нидерландах одержала Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом. Американские СМИ ранее называли его возможную победу «худшим кошмаром ЕС», отмечая, что он «не станет дружить с Брюсселем», а немецкий журналист Юлиан Репке прогнозировал, что Вилдерс может стать новым союзником президента России Владимира Путина.
Евросоюз
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Нидерланды
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