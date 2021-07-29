Педро Кастильо официально занял должность президента Перу

Педро Кастильо официально стал президентом Перу. Он был кандидатом от леворадикальной партии «Свободное Перу». Об этом сообщило ИА Nation News.

Кастильо принял присягу президента. На церемонии инаугурации он был вместе со своей супругой.

В качестве гостей приехали лидеры латиноамериканских стран и король Испании Филипп VI.

Кто войдет в состав кабинета министров, пока не известно.

Ранее американцы предположили, что президент США Джо Байден скоро уйдет в отставку по здоровью, а его место займет нынешний вице-президент Камала Харрис.