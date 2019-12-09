Педофилы из Австралии за 15$ развращают детей в Сети. Жертвами становятся бедняки с Филиппин

Педофилы из Австралии платят 15 долларов за то, чтобы дети совершали для них разного рода сексуальные действия. Все это происходит через интернет. Жертвы находятся на Филиппинах, и чаще всего это дети из бедных семей.

О цене на онлайн-развлечения с детьми рассказали в полиции Манилы, сообщает The Guardian. Старший офицер Эндрю Перкинс заявил журналистам, что произошел «тревожный переход» от распространенных видов «секс-туризма» к жестокому обращению с детьми в Сети. Последний вариант можно легко адаптировать к конкретным требованиям клиентов. При этом риск попасться достаточно мал.

«Это включает в себя развитие онлайн сексуального насилия с оплатой за просмотр. Сексуальная эксплуатация детей в интернете — одна из самых тревожных форм торговли людьми на Филиппинах», — сказал Перкинс.

Островное государство стало основной мишенью преступников из Австралии из-за общего языка — английского — и небольшой разницы во времени. Жертв ищут среди бедных семей, отчаянно пытающихся зарабатывать на жизнь. Все, что им нужно, — это веб-камера, доступ к Сети и возможность получить денежный перевод. По словам Перкинса, платят педофилы за онлайн-удовольствия от 15 до 500 австралийских долларов. То есть минимальная стоимость насилия над ребенком — меньше тысячи рублей. Ценник зависит от возраста жертвы, количества детей, «зрителей», а также от того, насколько жестоки желания заказчика.

Доказать такого рода преступления сложно из-за отсутствия улик. При покупке «шоу» преступники используют зашифрованные сообщения, а сами материалы педофилы обычно не загружают и не хранят. К определенному успеху в расследованиях привело тесное сотрудничество полицейских Манилы с филиппинскими коллегами. Так арест предполагаемого нарушителя в Сиднее привел к спасению 12-летней девочки на Филиппинах. Мать жертвы якобы способствовала эксплуатации ребенка и была арестована.

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Дети часто подвергаются жестокому обращению со стороны членов семьи или близких друзей. Однако австралийцы не редко оказываются не только покупателями услуг, но и посредниками на Филиппинах.

Питера Джерарда Скалли называют «страшнейшим педофилом Австралии». Он организовал киберпреступление на островном государстве. В прошлом году его признали виновным в торговле людьми, а также в пяти случаях изнасилования.

В марте прошлого года в Австралии создали центр по борьбе с эксплуатацией детей. Его цель — обеспечить сотрудничество между государственными и частными организациями. Это обеспечивает комплексные меры по обнаружению и поимке преступников.

Так банки обязали сообщать о транзакциях, схожих с теми, которые совершали уже пойманные педофилы. А в феврале этого года в Маниле создали центр для содействия международному сотрудничеству.

«Лучшее оружие правоохранительных органов Филиппин в борьбе с такого рода преступлениями — тесное сотрудничество с зарубежными коллегами в правоохранительных органах. Они передают нам дела, над которыми мы работаем, чтобы арестовать посредников и спасти жертв. Кроме того, мы также помогаем им выявить преступников на их территории», — сказала Шейла Портенто, начальник отдела филиппинской национальной полиции, занимающегося торговлей людьми.