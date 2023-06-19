Мир 19 июня 2023, 15:50 Педофилов в Белоруссии вылечат химической кастрацией Генпрокуратура Белоруссии включила химическую кастрацию в методы лечения педофилов РИА «Новости»

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Осужденных за педофилию в Белорусси отправят на принудительное лечение, которое предусматривает, в том числе, химическую кастрацию. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики со ссылкой на подготовленный план мероприятий по защите детей от сексуального насилия.

Документ предусматривает введение дополнительных статей в Уголовный кодекс, по которым осужденные за педофилию кроме наказания пройдут принудительное лечение по специальному протоколу, включающим, в том числе, применение химической кастрации.

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Также в прокуратуре утвердили механизм реабилитации жертв сексуального насилия, а также развитие доступной сексологической помощи населению.

Инициативу ведомства поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что необходимо также ввести административную ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и распространение идеологии чайлдфри. Для этого в образовательных учреждениях республики введут обязательный курс полового воспитания, а за ранее судимыми за сексуальное насилие усилят контроль, в том числе с использованием электронных браслетов.

По данным Генпрокуратуры Белоруссии, за последние пять лет в республике более 3,5 тысячи детей стали жертвами преступлений против половой неприкосновенности. Каждый четвертый переживший насилие ребенок воспитывался в неблагополучной семье. Сотрудники ведомства провели массовые проверки в органах опеки, а также организациях, занимающихся защитой детей и подростков. По итогам более трех тысяч чиновников привлекли к ответственности.

Свое негативное отношение к нетрадиционной сексуальной ориентации президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил во время послания к жителям республики. Он подчеркнул, что необходимо придерживаться классической семьи, так как стране нужно поднимать демографию.