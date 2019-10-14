Педофила с 22 пожизненными нашли мертвым в британской тюрьме

Тесак 2.0. Охота на педофилов довела москвича до суда Подробнее

«Заключенный тюрьмы Фулл-Саттон Ричард Хакл скончался 13 октября. Было бы неуместно комментировать, пока идет полицейское расследование», — приводит издание заявление представителя управления тюрьмами Великобритании.

Фотограф Ричард Хакл выдавал себя за учителя английского и филантропа в бедных христианских общинах Куала-Лумпура. По информации суда, он издевался над детьми в возрасте от шести месяцев до 12 лет. С 2006 по 2014 год жертвами преступника стали около 200 человек.

Хакла приговорили к 22 пожизненным заключениям летом 2016 года, после того, как он признал вину по 71 «беспрецедентному и исключительному» преступлению. Кроме того, правоохранители нашли у мужчины более 20 тысяч видеозаписей и фотографий. На кадрах были запечатлены различные моменты издевательств над маленькими детьми. Материалы Хакл распространял в Сети, чтобы на них заработать.

Тюрьма Фулл-Саттон находится в Северном Йоркшире и является одной из самых строгих в Великобритании.