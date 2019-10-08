Педофила, пять часов насиловавшего 2-летнюю девочку, казнят в Индии
Смертная казнь ждет 32-летнего Рави Гумаре, сообщила газета Times of India. Преступление он совершил еще в 2012 году в индийском штате Махарашта.
Оглашая приговор, судьи указали на «грязный и извращенный ум» насильника. Девочку он привез к себе домой. Чтобы создать видимость того, что внутри никого нет, мужчина запер одну из дверей снаружи.
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Семья ребенка заявила о его пропаже в полицию. Правоохранителям удалось выйти на след педофила и выяснить, где он живет. К этому моменту девочка уже была без сознания. Ее немедленно госпитализировали с многочисленными травмами. В клинике врачи констатировали смерть пострадавшей.
Насильника признали вменяемым и приговорили к казни. Решение приняли двое из трех судей.
«Он безжалостно прервал жизнь, которая еще не началась по-настоящему», — процитировало одного из судей издание Daily Mail.