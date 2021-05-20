Педофил пытался похитить ребенка с автобусной остановки в США. Видео

В американском штате Флорида незнакомец пытался похитить 11-летнюю девочку на автобусной остановке. Она сопротивлялось, что спасло ее жизнь. Когда девочка попыталась вырваться, мужчина упал. Затратив на похищение больше времени, чем он ожидал, он бросил девочку и уехал.

Похищение пытался совершить латиноамериканец, вооруженный ножом, сообщили на странице офиса шерифа округа Эскамбиа в Facebook.

«18 мая около 7:00 белый Dodge Journey подъехал к 11-летней девочке, ожидавшей на автобусной остановке, и попытался ее похитить», — сообщили в социальной сети полицейские.

По данным издания The Hill, педофила задержали в день похищения. Им оказался 30-летний Джаред Пол Стангу, ем предъявили обвинение в попытке похищения ребенка в возрасте до 13 лет и нападении при отягчающих обстоятельствах. Он ранее уже был судим за сексуальное преступление против детей.

За своей 11-летней жертвой он следил в течение двух недель. В начале мая он подошел к ней на остановке и «заставил ее чувствовать себя неловко». Девочка рассказала об этом родителям и руководителям школы, после этого ее мама стала каждый день провожать ребенка на автобусную остановку. Вторник, 18 мая, был первым днем, когда мать не проводила девочку до автобусной остановки.

«Если бы эта 11-летняя жертва не стала бороться, бороться и не сдаваться, это могло бы закончиться ужасно. Как вы думаете, почему еще этот человек остановился, остановил свой фургон, попытался забрать ее и посадить в этот фургон? Не нужно быть гением, чтобы понять, каковы были его намерения, но они не были хорошими», — сказал изданию шериф округа Эскамбия Чип Симмонс.

Он назвал девочку «своим героем».