Печка загорелась в самолете Синдзо Абэ

Пожар начался в небольшом камбузе. Там повара готовят еду для пассажиров и членов экипажа во время полета. Кухня оборудована небольшой печкой, которая и стала источником возгорания. Пламя потушили очень быстро. В результате инцидента никто не пострадал.

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По данным агентства сейчас в качестве правительственного борта Япония использует лайнер Boeing-777-300ER — он с апреля заменил Boeing-747. Абэ вылетел 3 ноября из токийского аэропорта в Таиланд на встречу с главами государств АСЕАН.

В Бангкок для участия в деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии прибыл премьер-министр России Дмитрий Медведев. 35-й саммит лидеров АСЕАН проходит в Бангкоке с 2 по 4 ноября. В организацию входят Таиланд, Сингапур, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Бруней, Лаос, Камбоджа, Мьянма и Вьетнам.

В рамках Восточноазиатского саммита на встречу с руководителями стран АСЕАН пригласили представителей из России, Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Южной Кореи, Японии и США.