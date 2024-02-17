17 февраля 2024, 09:27
Печальные новости для Зеленского пришли с фронта
BI: агрессивное применение артиллерийских установок ВСУ выводит их из строя
Слишком активное использование артиллерии украинской армией выводит орудия из строя. Об этом сообщило издание Business Insider.
«Слишком агрессивное расходование боеприпасов бойцами ВСУ привело к большим проблемам, чем просто дефицит снарядов», — написали авторы статьи.
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По информации источника, желание украинских военных чаще использовать артиллерию не только опустошает запасы снарядов, но и негативно влияет на состояние систем артиллерии, которые нуждаются в интенсивном обслуживании.
«Слишком частое использование артиллерии вкупе с дефицитом запчастей привело к тому, что техника работала сверх рекомендованных производителем графиков замены или технического обслуживания», — добавили журналисты.
Ранее на дефицит военной техники и боеприпасов в распоряжении ВСУ признался новый главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.
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