Мир 17 февраля 2024, 09:27 Печальные новости для Зеленского пришли с фронта BI: агрессивное применение артиллерийских установок ВСУ выводит их из строя РИА «Новости»

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Слишком активное использование артиллерии украинской армией выводит орудия из строя. Об этом сообщило издание Business Insider.

«Слишком агрессивное расходование боеприпасов бойцами ВСУ привело к большим проблемам, чем просто дефицит снарядов», — написали авторы статьи.

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По информации источника, желание украинских военных чаще использовать артиллерию не только опустошает запасы снарядов, но и негативно влияет на состояние систем артиллерии, которые нуждаются в интенсивном обслуживании.

«Слишком частое использование артиллерии вкупе с дефицитом запчастей привело к тому, что техника работала сверх рекомендованных производителем графиков замены или технического обслуживания», — добавили журналисты.

Ранее на дефицит военной техники и боеприпасов в распоряжении ВСУ признался новый главнокомандующий украинской армией Александр Сырский.