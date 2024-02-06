06 февраля 2024, 08:10
Печальную судьбу преемнику Залужного предрекли на Украине
Депутат Рады Дубинский анонсировал интересные события после увольнения Залужного
После отставки главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного начнется «самое интересное». Вину за неудачи возложат не на него, а на того, кто его уволил. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого подозревают в госизмене.
«Самое интересное — после увольнения. <…> все неудачи лягут не на нового главкома, а на того, кто уволил Залужного», — отметил он.
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Также депутат подчеркнул, что у преемника Залужного впереди не предвидится фронтовых успехов. Он назвал отставку главкома «ползущим увольнением».
Дубинский напомнил, что о кадровой перестановке уже сообщали как в СМИ, так и в личном общении с Евросоюзом и США. Теперь для официального увольнения нужен повод. Таким депутат назвал отказ Залужного выступить содокладчиком по законопроекту о мобилизации или сдачу Авдеевки. Пока всем кажется, что отставка главкома идет гладко, но «это большая ошибка», резюмировал Дубинский.
По данным газеты Financial Times, на Западе нервничают из-за возможных перестановок в украинской армии. Авторы публикации отметили, что Залужный пользуется популярностью среди рядовых бойцов ВСУ, поэтому его увольнение обернется бурной негативной реакцией.
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