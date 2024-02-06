Мир 06 февраля 2024, 08:10 Печальную судьбу преемнику Залужного предрекли на Украине Депутат Рады Дубинский анонсировал интересные события после увольнения Залужного Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/globallookpress

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После отставки главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного начнется «самое интересное». Вину за неудачи возложат не на него, а на того, кто его уволил. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский, которого подозревают в госизмене.

«Самое интересное — после увольнения. <…> все неудачи лягут не на нового главкома, а на того, кто уволил Залужного», — отметил он.

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Также депутат подчеркнул, что у преемника Залужного впереди не предвидится фронтовых успехов. Он назвал отставку главкома «ползущим увольнением».

Дубинский напомнил, что о кадровой перестановке уже сообщали как в СМИ, так и в личном общении с Евросоюзом и США. Теперь для официального увольнения нужен повод. Таким депутат назвал отказ Залужного выступить содокладчиком по законопроекту о мобилизации или сдачу Авдеевки. Пока всем кажется, что отставка главкома идет гладко, но «это большая ошибка», резюмировал Дубинский.

По данным газеты Financial Times, на Западе нервничают из-за возможных перестановок в украинской армии. Авторы публикации отметили, что Залужный пользуется популярностью среди рядовых бойцов ВСУ, поэтому его увольнение обернется бурной негативной реакцией.