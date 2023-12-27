Мир 27 декабря 2023, 19:16 «Печальная картина». Байден резко изменил свою главную формулировку по Украине Geopolitika.news: Байден внезапно изменил позицию по поддержке Украины White House/via Globallookpress.com

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Президент США Джо Байден дал понять украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что поставки вооружения и финансовая помощь с американской стороны не будут продолжаться бесконечно. Об этом рассказал журналист хорватского издания Geopolitika.news Зоран Метер.

По его словам, визит Зеленского в США оказался провальным. На этот раз Байден заявил, что продолжит помогать Украине «столько, сколько это будет возможным» вместо привычного «столько, сколько потребуется».

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«Насколько печальная картина вырисовывается, стало понятно на означенной пресс-конференции, когда Байден сказал, что немедленно отправит Киеву 200 миллионов долларов помощи. Украинские руководители часто говорят о том, что ежедневно республика тратит 100 миллионов долларов!» — отметил Метер.

Пользователи Сети в США выразили мнение, что переход к оборонительной тактике не поможет ВСУ остановить наступление российской армии. Комментаторы заявили, что от рытья окопов нет проку, если с другой стороны летят беспилотники и ракеты.