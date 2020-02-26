Пчелы-убийцы напали на людей: пять человек в больнице

В одном из отелей Пасадины рой африканских пчел вылетел и напал на прохожих. Ранее насекомые жили в оконных карнизах и не проявляли агрессии по отношению к постояльцам.

Спасатели пытались отпугнуть пчел дымом. Но после неудачных попыток их пришлось убить. Для этого использовали пену из огнетушителя.

Пять человек пострадали. Двое из них полицейские, еще двое пожарные.