Павловский рассказал, какая тактика необходима России в период санкций

Журналист, президент Русского института Глеб Павловский в интервью Антону Красовскому в эфире программы «Антонимы» объяснил, какой тактики нужно придерживаться России в нынешней ситуации с санкциями со стороны Запада, написал сайт RT.

Политтехнолог объяснил, что ограничения не могут уничтожить нашу страну. При этом они способны разрушить политику на западном направлении. Павловский считает, что Россия рискует стать врагом для всего мира.

«Нам надо сейчас, как говорят украинцы, тыхесенько-тыхесенько пройти ближайшее время, потому что дело идет к монтажу образа России как глобального врага. А значит, тогда любой может на это ссылаться, на это опираться», — пояснил журналист.

По мнению Павловского, РФ в первую очередь стоит смягчить внешнюю политику. Он подчеркнул, что России необходимо «возвращение к норме».