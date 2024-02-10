Мир 10 февраля 2024, 14:39 Павлюка сняли с должности первого замминистра обороны Украины Кабмин Украины снял с должности первого заместителя министра обороны Павлюка Pool /Ukrainian Presidentia/globallookpress

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Кабинет министров Украины уволил первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка. Об этом в своем Telegram-канале рассказал представитель кабмина Тарас Мельничук.

«Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины», — сообщил он.

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Причиной, по которой Павлюку пришлось оставить должность, — переход на новую работу. Чем именно будет заниматься генерал-лейтенант — пока неизвестно.

На Украине продолжаются кадровые перестановки. Президент Владимир Зеленский обновил руководство ВСУ для нового наступления. С поста главкома украинской армии убрали Валерия Залужного, затем уволили начальника Генштаба Сергея Шапталу.