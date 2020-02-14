Павленский похоронил карьеру французского политика

Кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво снял свою кандидатуру с выборов после видео интимного характера, которое опубликовал в соцсетях бежавший из России художник-акционист Петр Павленский.

Как сообщило издание Liberation, Павленский просил пользователей присылать ему ролики, разоблачающие чиновников. Так ему в руки попал материал с участие Гриво. Также художник сообщил, что кандидат в мэры Парижа отправлял девушкам видео, где показывал интимные части тела.

Павленский написал в соцсетях, что хотел разоблачить лицемерие Гриво.

«Он — это гарант семейного счастья. И он обещает, что подобно его семье — все семьи Парижа будут под его опекой. Однако, помимо видео с мастурбацией, в переписке с молодой девушкой он пишет, что семья и дети — это тюрьма. Как понимать это противоречие?» — задался вопросом художник.

Бенджамин Гриво снял с выбором свою кандидатуру. Он посетовал, что этот «ком грязи» сделал больно его семье. Между тем, Павленский утверждает, что источник, предоставивший скандальное видео, состоит с политиком в долговременных отношениях.

Французские политики единодушно осудили публикацию, раскрывшую элементы личной жизни Гриво.

После побега из России Петр Павленский попытался поджечь Банк Франции. Суд приговорил его к трем годам, из них к двум — условно. Художник был отпущен на свободу, так как отсидел в тюрьме во время следствия 11 месяцев.