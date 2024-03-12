12 марта 2024, 19:50
Павильон лагеря для беженцев сгорел в Берлине
Berliner Zeitung: пожар произошел в лагере для беженцев в Берлине
Пожар вспыхнул в лагере для беженцев в районе аэропорта Тегель в Берлине. О ЧП сообщила Berliner Zeitung.
По информации газеты, очаг возгорания находился в одном из павильонов, вмещающем 380 человек. При этом вместимость всего центра для беженцев составляет порядка пяти тысяч человек.
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По данным представителя пожарной службы, павильон в итоге полностью сгорел. Проживавших в нем беженцев переселят в другие павильоны.
В результате никто не погиб, но трем людям потребовался осмотр. Специалисты пришли к выводу, что госпитализация никому не требуется, добавил собеседник издания.
Причины случившегося пока не установили. Все обстоятельства уточняются.
Германия
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