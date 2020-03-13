Павел Климкин: после гражданской войны украинский гимн споют в Донецке и Луганске

По информации РИА ФАН, Климкин убежден, что представители Киева исполнят украинский гимн в Донецке и Луганске, когда гражданская война закончится. Он подчеркнул, что украинцы выступают против войны, в которой гибнут люди.

«Но тем не менее, что такое мир? Мир — это когда мы будем гимн петь в Симферополе, условно, и в Донецке. И в Луганске тоже можем спеть. Вот тогда наступит мир», — отметил экс-глава МИД Незалежной.