Павел Дуров даст показания по делу Telegram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк будет рассматривать иск к Telegram Group Inc., который был подан Комиссией по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов. Стороны согласовали план дачи показаний по делу. Несколько недель назад судьей Кевином Кастелом было утверждено ходатайство, в котором сказано, что создатель Telegram Павел Дуров даст показания 7 и 8 января в Дубае.

В документе сказано, что от Дурова будут требовать раскрытия информации о продаже Telegram и блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) цифровых токенов. Всего в мире было продано 2,9 миллиарда цировых токенов Gram. Обладателями более чем миллиарда из них стали 39 граждан США. Комиссия по ценным бумагам и биржам Штатов убеждена, что Telegram Group Inc. заработала на этом около 1,7 миллиарда долларов (на рынке США 423,5 миллиона долларов).

В тексте ходатайства указано, что компании Telegram разрешений на подобные сделки никто не выдавал. Истцы надеются, что Дуров расскажет, кто приобрел токены и куда были направлены полученные от их продажи средства. В приложении к ходатайству сказано, что на допрос могут вызвать и Николая Дурова, брата Павла. Он тоже является одним из создателей Telegram.