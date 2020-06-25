Паука из Ирана назвали в честь Хоакина Феникса

По данным издания, ученые назвали так паука из-за необычной расцветки, которая напомнила им «макияж» киногероя, которого сыграл артист. Отмечается, что паука нашли в Иране. Он получил название Loureedia phoenixi. Членистоногое покрыто черными тонкими волосками, а вдоль спины есть красная линия с белым контуром, напоминающая ухмылку Джокера.