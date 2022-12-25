Мир 25 декабря 2022, 10:53 «Пациенты психушки тоже ждут чуда». Зеленского сочли душевнобольным после рождественского видеопоздравления Читатели Die Welt раскритиковали Зеленского после его рождественского поздравления РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в рождественском видеопоздравлении, что киевские власти не ждут чуда, поскольку творят его сами. Читателей немецкого издания Die Welt возмутили такие слова, они усомнились в адекватности украинского лидера.

«Психушка тоже полна людьми, ожидающих чуда», — отметил один из пользователей.

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Другой обратил внимание, что Владимир Зеленский сам осознает: победу киевским властям принесет лишь чудо. Он предрек гибель тысячам украинцев и россиян, прежде чем оно свершится.

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По словам третьего, президент Украины «считает себя божеством».

Читатели оказались единодушны во мнении, что без помощи США и Евросоюза Украина ничего не может сделать.

Ранее американцы призвали прекратить помощь Украине из-за шутки Зеленского про Patriot. Глава Украины сказал, что после получения дорогих систем ПВО «отправит очередной сигнал» президенту США Джо Байдену для поставок еще большего количества оружия.