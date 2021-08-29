Пациенты ковидного госпиталя в Таиланде устраивали секс-вечеринки с наркотиками

В Таиланде полиция нагрянула в полевой госпиталь для больных ковидом, где пациенты устраивали вечеринки с наркотиками, занимались групповым сексом и контрабандой сигарет. Об этом сообщило издание The Nation Thailand.

Полицейские провели рейд в полевом госпитале в провинции Самутпракан после того, как сотрудники медучреждения нажаловались на неадекватных пациентов, которые употребляют наркотики, устраивают оргии и драки. Спецоперацию полиция провела совместно с офицерами оперативного командования внутренней безопасности.

Силовики штурмовали госпиталь, облачившись в СИЗ. Правоохранители изъяли у буйных пациентов 23 блока сигарет. Были обнаружены также несколько электронных сигарет, которые запрещено ввозить в Таиланд. При просмотре записей с камер наблюдения полиция заметила, как мужчины и женщины заходили в палаты к друг другу.

Наркотиков в госпитале не нашли, но на записи с камер увидели, что некоторые пациенты принимали вещества. Однако из-за низкого качества записи установить их не удалось.

Власти Таиланда ранее разрешили въезд на Пхукет и Самуи туристам, привитым «Спутником V».