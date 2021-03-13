Пациенты больницы в Иордании скончались из-за сбоя подачи кислорода

В Иордании несколько пациентов, проходивших лечение в больнице для инфицированных коронавирусом, скончались в результате сбоя в подаче кислорода. Об этом сообщило местное агентство Petra.

Министр здравоохранения Иордании Назир Обейдат сообщил, что авария в подаче кислорода произошла из-за истечения его запасов. Подачу кислорода в отделение интенсивной терапии восстановили только через час. По меньшей мере шесть пациентов скончались. По информации агентства Ammon, авария в больнице привела к семи смертям.

Глава Минздрава королевства заявил, что несет ответственность за произошедшее и поэтому подал в отставку. Аналогичным образом поступил директор медучреждения.

Иорданские силовики взяли больницу в оцепление. Рядом с ней на акцию протеста собрались родственники погибших и местные жители. Министр здравоохранения, который посетил больницу и пообщался с сотрудниками, покинул ее через черный ход.

В Иордании в последние недели фиксируют рост числа заразившихся коронавирусом. Власти королевства в феврале ввели комендантский час, который действует с 22:00 до 06:00.