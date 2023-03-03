Мир 03 марта 2023, 18:44 Пациенту по ошибке ампутировали пенис в итальянской больнице ABC: в Италии врач по ошибке ампутировал пациенту пенис Unsplash

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В одной из больниц в итальянском городе Ареццо врач допустил шокирующую медицинскую ошибку. Из-за нее пациенту ампутировали половой орган. Медик думал, что у мужчины раковая опухоль, но в итоге оказалось, что никакого новообразования нет, сообщило издание ABC.

Когда пациент поступил в больницу Сан-Донато, лечащий врач полагал, что в паховой области мужчины развивается раковая опухоль. Он принял решение прооперировать больного.

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Хирургическое вмешательство прошло успешно. Но после того, как ампутированный орган отправили на исследование, выяснилось, что никаких следов новообразования в нем нет.

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Случай произошел еще в 2018 году. Врачу, который допустил роковую ошибку, на тот момент было около 30 лет. Теперь стало известно, что пострадавший 60-летний пациент решил добиться компенсации.

Предварительное слушание по делу назначили на 9 марта. Адвокат мужчины, которого лишили члена, указывает, что ряд тестов медики провели на уже ампутированном органе слишком поздно. Клиника при этом никаких комментариев СМИ не дает.

Пострадавший убежден, что суд примет его сторону, а врачей лишат лицензии, уточнило издание LADBible.